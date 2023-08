Wagner, F-16, rencontre avec la diplomatie turque… Le point sur la situation en Ukraine

Wagner. Alors que le groupe paramilitaire se trouve décapité après la mort présumée de son chef Evguéni Prigojine, son bras droit Dmitry Outkine et son logisticien Valéry Tchekalov, Vladimir Poutine veut contraindre les miliciens à prêter serment à la Russie, à l'instar de l'armée régulière. Le président russe a signé pour ce faire un décret ce vendredi en vertu duquel ils devront notamment jurer "fidélité" et "loyauté" à la Russie et "suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs". Ils s'engagent aussi à "respecter de manière sacrée la Constitution russe", "accomplir consciencieusement les tâches qui (leur) sont confiées" et "défendre courageusement l'indépendance et l'ordre constitutionnel" du pays. Ce décret concerne les personnes enrôlées en tant que combattant volontaire, celles "contribuant à l'exécution des tâches assignées aux forces armées russes" et à d'autres "organes et formations militaires", y compris les forces de défense territoriales formées lors du conflit en Ukraine.