Washington va fournir des systèmes de lance-roquettes perfectionnés à l'Ukraine, en difficulté dans le Donbass

Ces lance-roquettes américains permettront aux forces armées ukrainiennes de frapper en profondeur les positions russes tout en disposant leurs batteries plus loin du front. Les missiles, tirés par six depuis le Himars, sont guidés par GPS et possèdent une portée environ deux fois plus élevée que celle des canons classiques à obus déjà fournis par les États-Unis, les M777 Howitzer. Une petite équipe peut recharger seule les missiles en quelques minutes, mais cela nécessitera une formation des soldats ukrainiens.