Wikipédia a-t-il rayé de la carte la ville de Marinka, en Ukraine ?

Un changement sémantique, repéré par un compte Twitter et qui trouve son importance alors que des images aériennes de la ville ont été dévoilées, ne montrant plus qu’un champ de ruines. Même chose pour la version francophone, selon un autre compte Twitter : "Entièrement rasée, il ne reste plus rien. Même la page Wikipédia parle d'elle au passé". Peuplée de quelque 9000 personnes avant la guerre du Donbass, Marinka aurait perdu la moitié de ses habitants en moins de trois ans, selon les dires de l'époque de la députée ukrainienne Iryna Herachtchenko. Dès le printemps 2014, la ville est le théâtre d’affrontements entre les soldats ukrainiens et les séparatistes prorusses. Et devient la ligne de front qui sépare les deux camps. Aujourd’hui, la ville se trouve désertée et entièrement détruite, comme le montrent ces images de drones, rendues publiques par Kiev.

Si Marinka est aujourd’hui réduite en cendres, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle disparait de la carte, comme le suggère sa page Wikipédia. Cette modification est-elle l’œuvre de trolls russes, comme c’est déjà arrivé depuis le début de l’invasion de l’Ukraine ? En novembre dernier, des chercheurs anglais ont réussi à démontrer comment une campagne de désinformation avait été menée sur le site et comment l’article principal sur le conflit depuis 2014 a été modifié près de 700 fois par 86 éditeurs pour y intégrer une version plus compatible avec celle du Kremlin.