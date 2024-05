Guerre en Ukraine : Xi Jinping assure vouloir jouer "un rôle constructif" pour "résoudre la crise"

Xi Jinping est arrivé ce dimanche à Paris pour une visite d'État de deux jours. Il devrait notamment rencontrer Emmanuel Macron pour évoquer plusieurs questions, dont la guerre en Ukraine. Dans une tribune au "Figaro", le président de la République populaire de Chine a dit vouloir jouer "un rôle constructif".

Il dit venir en France avec "trois messages". Alors qu'il est arrivé à Paris ce dimanche 5 mai, Xi Jinping a publié une tribune dans Le Figaro pour y dévoiler ses intentions. Dans les colonnes du quotidien français, il révèle ce qu'il souhaite partager avec Emmanuel Macron lors de cette visite d'État de deux jours, qui marque le premier déplacement officiel du président de la République populaire de Chine en Europe depuis 2019.

Pékin n'est pas "partie ou participante" dans le conflit

Parmi les grandes lignes évoquées par celui qui règne sur la Chine depuis plus de onze ans, il y a évidemment les questions des rapports commerciaux et diplomatiques entre les deux pays, mais aussi un sujet géopolitique majeur pour Pékin : la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine. Alors que Xi Jinping continue d'apporter son soutien à Moscou, le président chinois entend travailler avec la France à "renforcer la communication et la coordination pour préserver la paix et la stabilité dans le monde".

À travers cette tribune, le numéro un de la superpuissance asiatique indique comprendre l'enjeu de la crise ukrainienne pour les Européens et se dit attaché à un certain nombre de normes qui régissent les relations internationales. À savoir "le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et le bénéfice mutuel, et la coexistence pacifique". Autant de principes bafoués par la Russie, partenaire de la Chine, lorsqu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février 2022.

Qu'à cela ne tienne, le président chinois affirme "appliquer fidèlement ces principes". "Depuis la fondation de la Chine nouvelle il y a plus de 70 ans, elle n'a jamais déclenché de guerre ni occupé un seul pouce de terre d'autrui", écrit-il. Xi Jinping en profite également pour asseoir à nouveau son "rôle constructif" dans le conflit. "La Chine n'est pas à l'origine de cette crise, et elle n'y est pas non plus partie ou participante", déclare-t-il. Xi Jinping espère même "que la paix et la stabilité reviendront rapidement en Europe". Une main tendue à Paris, qui souhaite s'assurer que Pékin ne bascule pas dans un soutien clair à l'effort de guerre de Moscou ? L'allié de Vladimir Poutine dit en tout cas vouloir "œuvrer avec la France et toute la communauté internationale" à "résoudre la crise" en Ukraine.