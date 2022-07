Pont détruit près de Kherson, reprise des exportations de céréales... Le point sur la situation en Ukraine

Alors que les Ukrainiens ont partiellement détruit un pont situé dans la province de Kherson pour ralentir l'avancée des Russes, ces derniers continuent d'avancer à l'est du pays. En effet, le bassin minier du Donbass a été le théâtre d'intenses combats faisant "deux morts et cinq blessées dans le bombardement d'un hôtel à Bakhmout", selon les services d'urgences ukrainiens. En parallèle, les exportations de céréales ne devraient pas tarder à reprendre après la réouverture des trois ports ukrainiens. De son côté, Moscou a annoncé vouloir "entraver le travail des médias occidentaux" en Russie, après la suspension de RT France.

Les Ukrainiens détruisent un pont proche de Kherson pour ralentir l'avancée russe. Dans le cadre de leur contre-offensive, les Ukrainiens ont partiellement détruit le pont Antonovskiï, situé en banlieue de Kherson, située au sud du pays. Il constitue un axe clé pour le ravitaillement car il est le seul reliant cette ville à la rive sud du Dniepr et au reste de la région de Kherson, occupé par les forces russes. Cet ouvrage "est très endommagé" et "les Russes n'ont pas les spécialistes et l'équipement pour le réparer à court terme", a commenté le chef adjoint du conseil régional de Kherson, Iouri Sobolevski, affirmant que "le pont ne pourra pas être utilisé pour faire traverser de l'équipement militaire lourd". De son côté, le représentant des autorités d'occupations russes a affirmé que "ceux qui ont tiré sur le pont ont juste rendu la vie un peu plus difficile à la population", a réagi Kirill Stremooussov, représentant des autorités d'occupation russes.