Zelensky assure que l'Ukraine "fera partie de l'UE", frappes meurtrières à Donetsk... Le point sur la situation en Ukraine

Le G7 compte rester "uni" dans son "soutien ferme" à l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Tokyo, ont assuré mercredi que le groupe allait rester "uni" dans son "soutien ferme" à l'Ukraine face à l'invasion russe. Et ce, "même dans la situation internationale actuelle", une référence au conflit Israël-Hamas. Les représentants des sept pays (États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Italie, Canada) ont aussi affirmé leur volonté de continuer d'imposer ensemble des "sanctions sévères" à Moscou.

Ils prévoient également d'accélérer les efforts de reconstruction de l'Ukraine sur "les moyen et long termes" et d’"œuvrer à un processus de paix" avec d'autres partenaires internationaux, selon un communiqué publié par le ministère japonais des Affaires étrangères. L'Ukraine redoute de plus en plus une lassitude de ses soutiens, alors que sa contre-offensive lancée en juin n'a donné que des résultats très limités jusqu'à présent et que la probabilité d'une longue guerre d'attrition augmente.