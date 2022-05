Ukraine : Zelensky dans l’Est du pays, le chef de la sécurité de Kharkiv limogé... Le point sur la situation

Au 96e jour de l'invasion russe, les troupes de Vladimir Poutine arrachent quelques victoires. Lyssytchansk et Severodonetsk, villes-clés de l'est ukrainien, sont menacées d'encerclement par les forces russes et les séparatistes prorusses, qui cherchent à établir un contrôle complet sur le bassin minier du Donbass.