Zelensky en Pologne, "hauts commandants" russes tués... Le point sur la situation en Ukraine

"Hauts commandants" russes tués ? L'armée ukrainienne a affirmé samedi avoir tué ou blessé "de hauts commandants" de la marine russe lors de sa frappe la veille contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée. "Les détails de l'attaque seront révélés dès que possible et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris de hauts commandants de la flotte", a déclaré l'armée de Kiev. Elle a affirmé que l'attaque avait eu lieu "au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe".

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, a affirmé que l'attaque avait tué "au moins neuf personnes", dont des généraux, dans des commentaires à Voice of America. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier cette information.

La critique de Lavrov. Les Occidentaux "combattent directement" la Russie en Ukraine, a accusé samedi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. "Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ils nous combattent, ils nous combattent directement. Nous l'appelons guerre hybride, mais ça ne change pas la réalité", a-t-il ajouté, évoquant l'aide financière, les armements et des "mercenaires" venus de pays occidentaux.

Percée sur le front Sud. L'armée ukrainienne a percé les premières lignes de défense russes sur le front Sud, a assuré le général en charge de la difficile contre-offensive que mène Kiev, dans un entretien à la chaîne américaine CNN diffusé samedi. "Sur le flanc gauche [près de Verbove], nous avons une percée et nous continuons d'avancer", a déclaré Oleksandr Tarnavsky. Il a toutefois reconnu que ses troupes se déplaçaient plus lentement que prévu.