Zelensky "pas prêt" à discuter avec Poutine, tensions dans l'armée ukrainienne... Le point sur la guerre en Ukraine

Zelensky n'est "pas prêt" à discuter avec Poutine. Lors d'une interview accordée à la chaîne américaine NBC, le président ukrainien a indiqué qu'il n'était "pas prêt" à entamer des discussions avec la Russie en vue d'un accord de paix, à moins d'un retrait des troupes adverses de son territoire. "[Les États-Unis] savent que je ne suis pas prêt à parler avec les terroristes, car leur parole ne vaut rien", a affirmé Volodymyr Zelensky lors de cet entretien.

Ce dernier commentait des informations selon lesquelles des responsables américains et européens ont discuté avec son gouvernement de négociations pour mettre un terme à la guerre avec la Russie. "Pour l'instant, je n'ai aucune relation avec les Russes, et ils connaissent ma position", a-t-il dit, en ajoutant qu'"ils doivent quitter notre territoire, et ensuite seulement le monde pourra mettre en route la diplomatie".