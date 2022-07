Bombardements à l'Est, reprise de villages à Kherson... Le point sur la situation en Ukraine

Les bombardements se poursuivent à l'Est. Selon la présidence ukrainienne, "les bombardements continuent tout le long de la ligne de front" dans la région de Donetsk. "Les Russes sont particulièrement actifs dans le district de Bakhmout", note-t-elle. Les villes de Kramatorsk et Kostyantynivka subissent aussi d'intenses bombardements. Dans la région de Lougansk, ces dernières 24 heures, les Russes ont tiré trois missiles, ont lancé trois attaques d'artillerie massives et deux attaques au mortier de longue portée, affirme Kiev.