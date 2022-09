L'Ukraine reprend 6000 km2, bombardements russes... Le point sur la situation

Des civils tués et torturés. Dans la région de Kharkiv, le parquet ukrainien a annoncé la découverte de quatre corps de civils avec des "traces de torture" dans le village de Zaliznytchné. Ce dernier avait été occupé par les Russes mais repris par l'armée ukrainienne dernièrement. "Selon la version préliminaire de l'enquête, les victimes ont été tuées par les militaires russes

pendant l'occupation du village", a précisé le parquet.

Frappes russes. L'état-major ukrainien a dénombré une quarantaine de frappes russes pendant la journée "sur des installations militaires et civiles ukrainiennes". De son coté, Moscou a affirmé avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine, non loin de Kharkiv, dans les secteurs de Koupiansk et d'Izioum. "Dans les zones des localités de Koupiansk et d'Izioum, des combattants et des équipements de la formation nationaliste 'Kraken', de la 113e brigade de défense territoriale et de la 93e brigade mécanisée ont été touchés", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Une situation difficile pour la Russie ? Selon les dires de l'un des principaux dirigeants séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, Denis Pouchiline, la situation est "difficile" sur le front. Mais, il a également assuré que les forces russes "tiennent bon". Le discours officiel du Kremlin indique cependant que l'offensive russe va continuer "jusqu'à ce que les objectifs soient atteints" et qu'il n'y avait actuellement "pas de perspectives de négociations" entre Moscou et Kiev.