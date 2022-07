EN DIRECT - Organisatrice du prochain G20, l'Indonésie appelle devant Lavrov à la fin de la guerre en Ukraine

RÉUNION DU G20 À BALI





Les chefs de la diplomatie du G20 ont entamé une réunion vendredi à Bali avec la participation du Secrétaire d'État américain Antony Blinken et de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui ne s'étaient pas rencontrés depuis le début de la guerre en Ukraine.





L'invasion russe de l'Ukraine par la Russie et ses répercussions à travers le monde sur l'économie et la géopolitique vont être au centre des discussions, mais la recherche d'un consensus s'annonce difficile et les échanges devraient être tendus entre les Occidentaux et Moscou.