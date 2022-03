Guerre en Ukraine : Zelensky prêt à discuter avec Poutine du Donbass et de la Crimée

Des positions respectives qui se rapprochent ? Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il était prêt à rencontrer en personne Vladimir Poutine. Si le président russe accepte cette proposition, son homologue ukrainien est ouvert à discuter de tous les sujets et à trouver un "compromis" pour le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre". "Je crois que la question de la Crimée et du Donbass est une histoire très difficile pour tout le monde", a-t-il admis. Toutefois, tout accord à ce sujet devra être ratifié par les Ukrainiens par référendum et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a averti le chef d'État ukrainien.