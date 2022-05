Ukraine : Zelensky serait "aussi responsable" de la guerre que Poutine, selon l'ex-président brésilien Lula

Il a également jugé le comportement du président ukrainien de "bizarre" au vu de ses nombreuses apparitions télévisuelles et de son activité importante sur les réseaux sociaux. "Il est à la télé matin, midi et soir, au Parlement anglais, français, allemand, comme s'il était en campagne. Il devrait être plus préoccupé par la table des négociations".

L'icône de la gauche brésilienne ne s'est pas contenté de critiquer la gestion du conflit par le président ukrainien. Il a aussi accusé les puissances occidentales d'"inciter à la haine contre Poutine" et notamment Joe Biden qui n'a, selon lui, pas "pris de décision correcte". Rappelons que depuis le début de l'invasion, l'ex-président s'est gardé de critiquer publiquement Vladimir Poutine. Pour finir, c'était au tour de l'ONU d'en prendre pour son grade. "Il est urgent de créer une nouvelle gouvernance mondiale. L'ONU ne représente plus rien, elle n'est plus prise au sérieux par les dirigeants. Poutine a envahi l'Ukraine de façon unilatérale, sans consulter l'ONU", a-t-il déploré.