Ukraine : après avoir vu Poutine, le chancelier autrichien prévient qu'il "ne faut pas se faire d'illusion"

"Il y a peu d'intérêt du côté russe pour une rencontre directe" avec le président Volodymyr Zelensky, selon le chancelier. Vladimir Poutine a malgré tout "réitéré sa confiance" dans les pourparlers en Turquie. La dernière session s'était tenue le 29 mars à Istanbul.

"J'ai évoqué les graves crimes de guerre à Boutcha et dans d'autres lieux, en affirmant que tous les responsables devront être traduits en justice", a précisé le chancelier autrichien. "J'ai clairement fait comprendre au président russe l'urgence de mettre en place des couloirs humanitaires pour acheminer de l'eau comme de la nourriture et évacuer les femmes, les enfants et les blessés des villes assiégées", a souligné le chancelier.