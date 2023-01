Selon Washington, il sera "très difficile d'expulser" l'armée russe d'Ukraine en 2023

Les Américains pessimistes. Ce vendredi 20 janvier, le chef d'état-major américain, Mark Milley, a estimé qu'il serait "très très difficile" pour l'armée ukrainienne de déloger les soldats russes de leur territoire d'ici à la fin de l'année 2023. "D'un point de vue militaire, je maintiens encore qu'il sera très très difficile d'expulser les forces russes de toutes les zones d'Ukraine occupées", a déclaré le général Mark Milley, chef d'état-major américain, lors d'une réunion des alliés sur le soutien militaire à Kiev.

"En revanche, ce qui est possible c'est de continuer à stabiliser le front. C'est une perspective réaliste. Cela dépend des fournitures promises [par les Occidentaux] et des formations [dispensées par l'Occident aux soldats ukrainiens]", a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse à Ramstein (Allemagne), à l'issue d'une réunion des pays alliés de l'Ukraine.

En tout état de cause, les États-Unis disent s'attendre à une contre-offensive de l'Ukraine au printemps, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, soulignant qu'il s'agissait pour les alliés d'aider Kiev à s'y préparer, via l'octroi d'aides militaires massives. "Nous avons ici une fenêtre d'opportunité entre maintenant et le printemps... dès qu'ils commencent leur opération, leur contre-offensive", a-t-il déclaré aux journalistes. "Ce n'est pas une longue période et nous devons réunir les bonnes capacités", a-t-il ajouté.

"Comme toutes les guerres, celle-ci se terminera par des négociations. Cela dépend de la volonté des Ukrainiens et des Russes. Le président russe peut mettre fin à la guerre lui-même. C'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui peut la finir", a martelé le chef d'état-major américain. Cet appel aux négociations est formulé depuis plusieurs mois par la France. Volodymyr Zelensky a d'ores et déjà fixé une dizaine de conditions, dont une appelant au départ de Vladimir Poutine.