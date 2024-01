Soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie : ces images satellites témoignent des liens entre les deux pays

Le "Guardian" a dévoilé lundi des images satellites prises par les services de renseignement britanniques. On y voit trois navires russes récupérant des containers dans un port nord-coréen. Depuis plusieurs semaines, les Occidentaux accusent Pyongyang de fournir des armes à Moscou pour soutenir son invasion de l'Ukraine.

Trois navires russes, chargeant des containers dans un port nord-coréen. C'est ce que montrent des photos satellites prises par les services britanniques à l'automne dernier, et dévoilées lundi par le Guardian. Selon le Royaume-Uni, la nature de la transaction entre Moscou et Pyongyang n'aurait rien d'anodin : il s'agirait de missiles et de munitions, utilisés par l'armée russe en Ukraine.

Selon le quotidien britannique, les documents auraient été communiqués auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Objectif : convaincre les experts d'ouvrir une enquête pour violation du droit international. En effet, la Corée du Nord est soumise à des sanctions, lesquelles seraient bafouées depuis que le Kremlin a sollicité la dictature pour obtenir un soutien militaire dans sa guerre en Ukraine.

Avec ces clichés, Londres accrédite les allégations de Washington. En octobre, les États-Unis avaient en effet affirmé que plus de 1000 conteneurs d'équipements militaires et de munitions avaient été livrés à la Russie par la Corée du Nord les semaines précédentes. "Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques", avait détaillé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby. Selon ce dernier, les forces russes ont lancé au moins un des missiles fournis par Pyongyang le 30 décembre et ce missile s'est ensuite écrasé dans un champ de la région de Zaporijia. Plusieurs missiles ont ensuite été lancés par la Russie vers l'Ukraine le 2 janvier, dans le cadre d'une attaque aérienne massive.

Séoul avait également estimé que la Corée du Nord avait fourni à la Russie plus d'un million d'obus d'artillerie destinés à sa guerre en Ukraine, recevant en échange des conseils techniques pour ses satellites. En novembre, le pays reclus est d'ailleurs parvenu à mettre en orbite l'un de ces appareils espions, la Corée du Sud y voyant la main de Moscou.

Si aucune arme n'apparait sur les photos prises par les services britanniques, ces dernières illustrent avec certitude le rapprochement entre les deux pays. Dans le détail, on distingue trois navires russes : le Maia, l'Angara et le Maria. Leur point commun ? Ils sont soumis à des sanctions, prises par le gouvernement américain en 2022 pour leurs liens avec la compagnie maritime du ministère russe de la Défense, Oboronlogistika. Cette dernière a été impliquée "dans la saisie et l'occupation illégales de la Crimée par la Russie depuis 2014, ainsi que dans des compagnies maritimes privées russes qui transportent des armes et d’autres équipements militaires pour le [gouvernement russe]", selon les services britanniques.

En outre, deux des trois navires ont été identifiés dans un récent rapport du groupe de réflexion Royal United Services Institute. Celui-ci a démontré une augmentation des transbordements de la Corée du Nord vers la Russie, révélant ainsi "que la Russie a probablement commencé à expédier des munitions nord-coréennes à grande échelle".