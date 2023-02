"Succès" de la Russie à l'est, soutien des États-Unis, envois de chars... le point sur la situation en Ukraine

Une centaine de chars en plus pour l'Ukraine. Justement, trois pays européens ont annoncé mardi la fourniture "dans les prochains mois" d'une centaine de chars lourds à l'armée ukrainienne pour l'aider à repousser les forces russes. "Au moins 100 chars Leopard 1 A5" seront livrés "dans les prochains mois", ont déclaré les ministres de la Défense de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark dans un communiqué commun. Le président Volodymyr Zelensky a "remercié" ces trois pays de "leur soutien pertinent", à l'issue d'un entretien avec le ministre allemand de la Défense, qui s'est déplacé en Ukraine mardi.

Un renforcement de l'aide française ? Le Sénat à majorité de droite a adopté très largement une résolution réaffirmant son "plein soutien à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Il "invite" également le gouvernement à "poursuivre et à renforcer, de manière significative, son soutien politique, économique, militaire, technique et humanitaire afin d’aider l’Ukraine à se défendre contre la guerre d’agression russe (...)" et l'appelle "en lien avec ses partenaires européens" à renforcer les livraisons d'armes. "C’est maintenant qu’il faut livrer les chars, les missiles, les défenses sol-air et les avions si nous voulons, comme le promettait le Président de la République lors de ses vœux, 'accompagner l’Ukraine jusqu’à la victoire finale'", a affirmé dans l'hémicycle Claude Malhuret, président du groupe des Indépendants à l'origine du texte.