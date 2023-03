Guerre en Ukraine : ces armes que la Suisse va détruire et qui auraient pu servir à Kiev

Problème : selon une loi de 2006, les armes étrangères dont l’armée n’a plus besoin doivent être revendus en priorité au pays qui les a produites. En l'occurrence, le Royaume-Uni. Reste à savoir si ce dernier demandera à la Suisse de récupérer ses Rapier.

D'ici à une éventuelle requête de la part de Londres, Berne continue de vanter les mérites de sa neutralité dans le conflit. Même si cette position semble de plus en plus difficilement tenable. Le président de la Confédération Alain Berset a d'ailleurs dénoncé une "frénésie guerrière" dans une interview dimanche à NZZ am Sontag. "Les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres", réaffirme le socialiste fribourgeois, soulignant que la position du Conseil fédéral était très claire en la matière.