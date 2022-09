Après l'annonce d'une mobilisation partielle, les Russes cherchent-ils à quitter le pays ?

Le nombre de billets d’avions en partance de Russie peut aussi donner une idée du sentiment de la population générale, après l’annonce faite par Vladimir Poutine. Et ici, la panique peut se lire dans les réservations de vols en partance de Moscou. "Quelques minutes après le discours de Poutine, il n’y a plus de places pour des vols directs de Moscou vers Istanbul, Tbilisi ou Erevan ce 21 septembre", note ainsi Andrei Vaitovich, journaliste franco-biélorusse, sur Twitter. Sur un site russe de voyages, un vol Moscou-Istanbul était toujours disponible pour ce mercredi 21 septembre. Son prix, en revanche, a explosé. Il fallait compter 328.000 roubles, soit plus de 5400 euros, pour un billet, contre 20.000 roubles habituellement (330 euros).

Un peu plus tard dans la matinée, ce sont les vols ralliant Moscou à Minsk qui ont affiché complet. Il est possible que d’autres destinations de la région se retrouvent très prisées, bien que tous les Russes ne puissent s’offrir, de manière improvisée, un aller simple pour l’étranger.