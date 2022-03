Ukraine : la maintenance de l'usine nucléaire de Tchernobyl, source d'inquiétude

Simultanément, les forces russes auraient pris le contrôle de la ville de Slavutych, qui abrite les ouvriers de la centrale. Un autre point qui inquiète les observateurs internationaux. Rafael Mariano Grossi mettant en cause une "pression excessive" sur les employés ukrainiens, de la part de Moscou.

Pour l'heure, rien ne permet de savoir ce qu'il se passe réellement dans les bâtiments situés au plus près de l'ancienne centrale de Tchernobyl. Et c'est bien le problème. Depuis février dernier, les capteurs installés sur le site - qui doivent envoyer automatiquement des données sur les rayonnements radioactifs - ne transmettent plus aucune information.