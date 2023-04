Tir d'essai russe, contre-offensive attendue de Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Depuis des mois, les forces ukrainiennes font face à une offensive russe éreintante dans des villes dévastées et des tranchées constamment bombardées de l'est. Mais alors que les troupes de Moscou semblent s'essouffler, l'heure de la riposte arrive pour Kiev. L'Ukraine assure avoir formé des brigades d'assaut et stocké des munitions tout en s'efforçant d'épargner ses troupes et d'épuiser celles de son adversaire sur le front. Elle a aussi reçu des chars de combat et de l'artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.

De "modestes gains territoriaux". Mais le renseignement américain a émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux" face aux forces russes, selon des informations de presse et des documents consultés mardi par l'AFP. De robustes défenses russes et "des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l'offensive", avance un document du renseignement américain classé secret défense, selon le Washington Post.

Tir d'essai russe d'un ICBM "avancé". La Russie a procédé mardi au lancement d'essai d'un missile balistique intercontinental "avancé", quelques semaines après avoir annoncé la suspension de sa participation au traité de désarmement nucléaire qui la lie aux Américains. Une unité "de combat a lancé avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM)" depuis le site d'essai Kapustin Yar, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le ministère a néanmoins précisé que l'exercice avait pour but "de tester des équipements avancés de combat".

Fuites de documents américains. Les chefs de la diplomatie et de la défense américains ont échangé avec leurs homologues ukrainiens mardi alors que les États-Unis cherchent à rassurer leurs alliés, dont Kiev après la fuite de documents classifiés du renseignement américain. Tout en refusant de commenter l'authenticité ou le contenu de ces documents, le secrétaire d'État Antony Blinken a dit avoir parlé avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba pour lui signaler "le soutien continu" des États-Unis.