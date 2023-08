Guerre en Ukraine : des vidéos de plages bondées prouvent-elles une mise en scène du conflit à Odessa ?

Minimiser le conflit qui fait rage en Ukraine depuis plus de 500 jours, une stratégie inépuisable pour les sphères pro-russes. Dernier exemple en date, des vidéos publiées depuis ce samedi 12 août sur les réseaux sociaux remettant en cause la gravité de la situation pour les populations sur place. Elle montrerait les plages d'Odessa, cette cité balnéaire de la mer Noire, bondées de monde, où les femmes dansent en bikini et les hommes s'amusent.