Crainte d'une "guerre plus large", la Norvège promet des milliards... Le point sur la situation en Ukraine

Après de longues tergiversations par crainte de provoquer une aggravation du conflit, les Occidentaux ont finalement accepté d'envoyer des chars modernes à l'Ukraine, des Leopard de conception allemande, des Abrams américains et des Challenger britanniques. Une livraison de blindés que le président ukrainien a accueillie comme "une étape importante pour la victoire finale". Sur le front oriental, les soldats ukrainiens attendent plus d'obus et de chars, pour remplacer leur équipement datant de l'ère soviétique, souvent rouillés, et obligeant à des combats rapprochés. "Je vois cette guerre plutôt comme une guerre d'artillerie et d'armes lourdes, pas d'infanterie", a par exemple expliqué à l'AFP Igor Khonko, un jeune tireur de char de 26 ans, dans le Donbass. "Bien sûr, il y a des combats d'infanterie, mais l'essentiel, c'est l'artillerie, les chars et la puissance aérienne", estime le jeune homme.