Un "document confidentiel" montre-t-il que la Russie appelle à multiplier les vidéos de propagande ?

Ceci dit, il est possible d'envisager que ce soit le vice-premier ministre qui ait paraphé ce document. Sauf que la signature ne correspond pas à celle du général d'armée. Au moins deux lettres, publiées en ligne en 2018 et 2020, montrent que la signature de Dmitri Boulgakov est extrêmement différente de celle qui apparaît sur l'ordre publié par "Anonymous". Visible ci-dessous, elle est plus complexe. On y décèle par ailleurs les premières lettres du prénom et du nom de l'homme politique russe, comme a pu nous le confirmer notre service de traduction.