Ukraine : un journaliste français tué, Kiev remporte la bataille de l'embargo pétrolier européen... Le point sur la situation

C'est en couvrant une opération humanitaire à bord d'un bus rempli de civils sur la route de Lyssytchansk, dans la région de Severodonetsk, que Frédéric Leclerc-Imhoff a trouvé la mort. Âgé de 32 ans, ce journaliste reporter d'images employé par la chaîne info BFM TV a été victime d'un tir d'obus. De son côté, son collègue Maxime Brandstaetter, a été légèrement blessé.

Suite à la nouvelle de son décès, le chef de l’État Emmanuel Macron a rapidement tenu à rendre hommage au journaliste parti en Ukraine pour "montrer la réalité de la guerre". "Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France", a écrit le président de la République. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a, quant à elle, condamné un "double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste".