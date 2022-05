Ukraine : une école bombardée dans l'est du pays, 60 morts

"Il a été impossible pendant la nuit aux services de secours de travailler là-bas en raison de frappes. Il leur aurait fallu éclairer le site, ce qui aurait attiré de nouveaux bombardements", a également rapporté le responsable.

Il a ajouté que les services de secours se sont aussi rendus dans le village voisin de Chepilivka où un obus a atteint une maison dans laquelle se trouvaient 11 personnes. "Il y a là plus de chances que les gens aient survécu", a-t-il indiqué, expliquant que les gens se trouvaient dans un sous-sol et qu'il s'agissait d'un tir d'artillerie et non d'une bombe larguée par un avion.