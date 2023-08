Uranium russe : les États-Unis ont-ils doublé leurs importations cette année ?

De prime abord, les chiffres évoqués incitent à la prudence : ils sont en effet relayés par une agence de presse russe, RIA Novosti, et repris dans la presse russe en cette fin août. Si l'on en croit les articles consacrés au sujet, les chiffres avancés seraient issus des services statistiques américains. Sollicité par TF1info, le maître de conférences en géographie et géopolitique Teva Meyer remarque qu'il s'agit ici de données "qui proviennent des services douaniers" et qui se rapportent aux "matières premières qui arrivent sur le sol américain". Le chercheur, spécialiste du nucléaire civil et auteur d'un rapport avec l'Iris sur l'approvisionnement mondial en uranium, incite toutefois à "prendre avec de pincettes les chiffres évoqués".

Pourquoi une telle prudence ? Car on ne sait pas s'il s'agit là d'uranium brut ou enrichi, ni s'il s'agit de matières premières qui seront véritablement consommées par les États-Unis. "L'uranium peut tout à fait être importé là-bas, être assemblé en combustible puis se voir envoyé au Mexique ou au Japon", glisse l'expert. Rien ne garantit non plus que l'uranium livré par la Russie ait été extrait sur son sol. "Il est vrai qu'environ 30% de l’uranium enrichi utilisé par les Américains vient de Russie, mais il peut avoir au préalable été acheté en Namibie ou au Kazakhstan, avant d'être transformé en Russie puis revendu".