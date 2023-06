Villages repris dans la région de Donetsk, attaque en mer Noire... Le point sur la situation en Ukraine

Bilan alourdi après la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka. Les autorités ukrainiennes ont donné dimanche un bilan revu à la hausse des pertes humaines provoquées par les inondations après la destruction d'un barrage, avec six morts et 35 personnes portées disparues dans les zones sous leur contrôle. Dans les territoires occupés par les Russes, les responsables installés par Moscou ont quant à eux fait état cette semaine de huit morts et 13 disparus en liaison avec ce même drame. Trois personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans un bombardement ayant touché un bateau d'évacués des inondations, a de son côté annoncé le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandre Prokoudine.

L’AIEA veut vérifier le niveau du réservoir de la centrale. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réitéré dimanche, face à des données divergentes, sa demande d'accès au site où est mesuré le niveau de l'eau du réservoir utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. Les experts de l'AIEA, présents de manière permanente sur place, "ont besoin d'y accéder pour clarifier la raison de l'écart significatif observé entre diverses mesures", selon un communiqué de cette instance onusienne. "J'espère qu'ils pourront s'y rendre très bientôt afin de procéder à une évaluation indépendante de la situation", a insisté son directeur général Rafael Grossi, lui-même attendu sur les lieux dans les prochains jours.

Attaque en mer Noire repoussée. La Russie affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur l'un de ses navires de guerre qui patrouillait en mer Noire, près de deux gazoducs acheminant les hydrocarbures russes vers la Turquie. "Les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d'attaquer à l'aide de six bateaux sans équipage à grande vitesse le navire Priazovié de la flotte de la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense. Selon la publication sur Telegram, cette attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche alors que le navire russe remplissait sa mission de "d'assurer la sécurité le long des itinéraires des gazoducs Turkish Stream et Blue Stream dans la partie sud-est de la mer Noire".