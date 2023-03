Vladimir Poutine à Marioupol, Xi Jinping attendu à Moscou... Le point sur la situation en Ukraine

Première visite de Vladimir Poutine en zone occupée. Le dirigeant russe s'est rendu dans la ville ukrainienne de Marioupol, dévastée par les bombardements russes peu après l'invasion de février 2022, pour son premier déplacement dans une zone dont Moscou revendique la conquête. Lors de ce déplacement surprise dans la nuit de samedi à dimanche, le président russe, arrivé en hélicoptère, a fait un tour de la ville au volant d'une voiture, a précisé le Kremlin. Il s'agit du premier voyage de Vladimir Poutine dans le Donbass, en zone occupée, depuis le déclenchement de l'offensive russe. "Tout cela était très spontané", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le dirigeant russe avait déjà effectué samedi une visite surprise en Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014, à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion.

L'Ukraine en colère après ce déplacement surprise. Kiev a de son côté accusé Vladimir Poutine de "cynisme". "Le meurtrier de milliers de familles de Marioupol est venu admirer les ruines de la ville et ses tombes", a cinglé le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak. Le maître du Kremlin a fait cette visite de nuit "comme s'il était un voleur", a aussi rétorqué le ministère ukrainien de la Défense. "La nuit lui permet de mettre l'accent sur ce qu'il veut montrer et maintient la ville, que son armée a totalement détruite, et ses quelques habitants qui ont survécu à l'abri des regards indiscrets", a-t-il déclaré sur Twitter.