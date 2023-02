Volodymyr Zelensky à Paris, remous à Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Mini-tournée européenne. Le président ukrainien a entamé, mercredi, une mini-tournée européenne surprise, son deuxième déplacement à l'étranger seulement depuis le début de la guerre le 24 février 2022 et après son déplacement aux États-Unis en novembre dernier. Volodymyr Zelensky a profité de ses déplacements au Royaume-Uni et en France pour demander à ses alliés européens de l'armement lourd et des avions "le plus tôt possible". "Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a-t-il déclaré lors d'une prise de parole à Paris.

"Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine". Lors de sa tournée, le président ukrainien a été accueilli par son homologue français à l'Élysée, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron a fait part à son allié de la "détermination" de Paris à "accompagner" l'Ukraine "vers la victoire" et de sa volonté de poursuivre les livraisons d'armes. "Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Fermement. Et avec la détermination de l'accompagner vers la victoire et le rétablissement de ses droits légitimes", a-t-il dit. Volodymyr Zelensky a également été décoré de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron lors de cette rencontre.

"Des ailes pour la liberté". Un peu plus tôt, Volodymyr Zelensky a été reçu à Londres par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il s'est exprimé devant le Parlement réuni au Westminster Hall, qui a accueilli de rares dirigeants étrangers comme le Français Charles de Gaulle en 1960. "Je vous demande, à vous et au monde, des mots simples, mais pourtant très importants : des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté", a-t-il lancé.