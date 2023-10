L'ex-combattant nazi ukrainien applaudi au Parlement canadien va être poursuivi pour "génocide" en Russie

Accusé d'avoir combattu dans la SS, il avait été applaudi en septembre par les parlementaires canadiens, Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors en visite dans le pays et lui-même de confession juive. Tous ignoraient son passé : l'unité à laquelle il aurait appartenu est accusée d'avoir tué "au moins 500 citoyens de l'URSS", notamment des juifs et des Polonais, dans un village de la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Face au retentissement du scandale, le président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, a démissionné de son poste.

Le président russe Vladimir Poutine avait estimé début octobre qu'il était "absolument dégoûtant" que l'ancien soldat ait été applaudi, notamment par Volodymyr Zelensky, "qui a du sang juif dans les veines". "Le président de l'Ukraine s'est levé et a applaudi un nazi qui a assassiné des Juifs. N'est-ce pas un signe de la nazification de l'Ukraine ?", a-t-il ajouté. Une affaire tombant à point nommé pour le chef du Kremlin, qui accuse régulièrement les dirigeants ukrainiens d'être des "néo-nazis" et a justifié son assaut contre l'Ukraine, entre autres, par la volonté de "dénazifier" son voisin.