Zelensky annonce la reprise de villages, des drones iraniens employés par l'armée russe… Le point sur la situation en Ukraine

Au 223ᵉ jour de guerre, l'Ukraine poursuit son avancée dans l'est du pays, malgré l'annexion de quatre régions ukrainiennes après les référendums finalisée par Vladimir Poutine. Rafael Grossie, le directeur général de l’AIEA, a annoncé être en chemin pour la ville de Kiev, dans le but de mettre en place une zone de protection autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. On fait le point sur les dernières informations concernant la guerre en Ukraine.