Ukraine : la Russie a déjà "perdu géopolitiquement", estime Emmanuel Macron

Pour Emmanuel Macron, le sort de la Russie est d'ors et déjà scellé. Dans un entretien au journal "L'Opinion", le président français a estimé que le pays qui mène une guerre en Ukraine depuis plus d'un an avait déjà "perdu géopolitiquement". À quelques heures d'une visite de Volodymyr Zelensky à Paris, le chef de l'État a mis en avant la nécessité d'aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive.