Une mission de l'AIEA autorisée à Zaporijia, nouvel arrêt des livraisons de gaz... Le point sur la situation en Ukraine

"Manque total de progrès" pour les Russes sur le terrain. Concernant les opérations militaires en Ukraine, le Pentagone, qui a annoncé vendredi une nouvelle tranche d'aide militaire d'un montant de 775 millions de dollars à ce pays, a noté un "manque total de progrès sur le champ de bataille" des troupes russes. "Nous n'avons pas constaté de reprise de territoires" par les forces ukrainiennes, "mais nous constatons un net affaiblissement des positions russes à plusieurs endroits", a encore dit une responsable du département américain de la Défense.

Plus de 21.000 personnes évacuées dans les territoires occupés. Dans l'est de l'Ukraine, les bombardements russes se sont toutefois poursuivis vendredi, faisant au moins cinq morts et dix blessés dans plusieurs localités de la région de Donetsk, l'une des deux provinces du Donbass, un bassin industriel qui est l'objectif stratégique prioritaire de Moscou. Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine, a en outre fait l'objet de nouvelles frappes dont le bilan est d'au 15 morts. Plus de 21.000 personnes ont été évacuées en dix jours des territoires occupés, dont plus de 9000 de la région de Zaporijjia et plus 8000 de la région de Kherson, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.