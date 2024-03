VIDÉO - "Ils ont acheté nos blessés" : entre la Russie et la Tchétchénie, un sordide trafic de soldats ukrainiens

Selon "The Times", la Tchétchénie achèterait des soldats ukrainiens avant de les rapatrier sur son sol. Ils serviraient de monnaie d'échange pour que Grozny récupère ses soldats, détenus par Kiev depuis des mois.

Un "marché noir" de prisonniers ukrainiens entre la Russie et la Tchétchénie. C'est le sordide trafic que les deux pays auraient instauré, selon le quotidien The Times : selon le quotidien britannique, ce sordide business permettrait à Grozny de disposer d'un levier pour récupérer ses soldats capturés par Kiev.

"Ils ont acheté nos blessés à l'armée russe, les ont emmenés à Grozny, puis les ont échangés contre les leurs", a raconté Petro Vatsenko, le porte-parole du quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre.

"Une fois que vous aurez vaincu les Russes, nous ferons de même"

Parmi eux : Viatcheslav Levytskiy. Âgé de 41 ans, ce soldat, chauffeur et mécanicien avant la guerre, a été capturé par les milices de Donetsk en février 2023. Blessé après avoir reçu des balles dans les jambes, il a été gardé par les Russes durant deux jours, sans traitement médical, puis vendu aux Tchétchènes. Ces derniers l'ont amené à Grozny, la capitale, où il a été soigné dans un hôpital avant d'être envoyé avec 60 autres prisonniers dans un centre de détention. Il sera échangé en juin 2023 contre plusieurs Tchétchènes.

"Ils m'ont donné un fauteuil roulant, a raconté l'ancien détenu au Times. Quand je suis parti, nous nous sommes même embrassés et avons pris une photo ensemble. Un commandant tchétchène m'a dit : 'Une fois que vous aurez vaincu les Russes, nous ferons de même'". La plupart de ses camarades n'ont pas eu droit aux mêmes égards : selon un rapport des Nations Unies publié en 2023, 92% des 200 prisonniers de guerre ukrainiens interrogés avaient été torturés ou maltraités pour leur soutirer des informations militaires, pour les intimider ou les humilier.

Pour le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, ce trafic est la seule solution pour mettre la main sur ses hommes, détenus depuis des mois en Ukraine. On estime en effet que le dirigeant tchéchène a envoyé plus de 10.000 soldats sur le front début 2022. Depuis, leur implication s'est depuis limitée aux opérations de police et de logistique.

Au total, depuis le début de l'invasion russe, 3.315 captifs ukrainiens ont, eux, pu revenir dans leur pays, selon Kiev. Environ 4000 autres seraient encore dans les geôles russes.