Drones iraniens, arme nucléaire et mobilisation partielle… Le point sur la situation en Ukraine

PRISONNIER BRITANNIQUE. L'un des cinq Britanniques capturés en Ukraine et de retour au Royaume-Uni après un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev a raconté dans une interview au tabloïd britannique The Sun. Ce dernier a avoué avoir été battu et forcé à chanter l'hymne russe en détention. Âgé de 28 ans, Aiden Aslin a été fait prisonnier en Ukraine, où il a combattu pour Kiev.

Il a raconté avoir passé les cinq mois qui ont suivi dans une cellule de 1,20m par 1,80m infestée de cafard et de poux, privé de lumière du jour, si ce n'est lorsqu'il en sortait pour tourner des vidéos de propagande ou pouvoir communiquer avec le ministère britannique des Affaires étrangères. "Un officier fumait une cigarette et s'est agenouillé en face de moi pour me demander 'tu sais qui je suis ?' J'ai dit non et il a répondu en russe : 'je suis ta mort'. Il a dit 'tu vois ce que je t'ai fait ?' Il a montré mon dos. Il m'a montré son couteau et j'ai réalisé qu'il m'avait donné un coup avec", a-t-il raconté.