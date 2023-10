Le président colombien a-t-il comparé Gaza à Auschwitz et rompu les relations diplomatiques avec Israël ?

Évoquer de vives tensions entre les deux pays relève aujourd'hui de l'euphémisme, mais pour autant, les affirmations selon lesquelles les relations diplomatiques seraient rompues entre Israël et la Colombie sont fausses. À l'origine, un message du ministre des Affaires étrangères Álvaro Leyva, posté sur X, a semé le troublé. Il a en effet pointé du doigt "l’arrogance insensée de l’ambassadeur israélien en Colombie envers Gustavo Petro, président de la République". Jugeant "honteuses" ses déclarations, il a estimé que le diplomate devrait s'excuser. "Au minimum, formulez des excuses et partez", a-t-il lancé.

S'agissait-il d'un renvoi pur et simple de l'ambassadeur ? Non, a rapidement réagi le ministre, précisant aux médias colombiens qu'il s'agissait "juste d'un tweet". Sollicité par la chaîne de télévision publique Canal 1, l'analyste et professeur à l'Université du Rosario Mauricio Jaramillo Jassir a livré sa vision de la situation. Selon lui, "ce que Petro a déclaré est cohérent avec la position historique progressiste en Colombie concernant la cause palestinienne […] et avec l'urgence du moment". Le gouvernement, ajoute-t-il, "estime qu'un génocide est en train de se commettre et c'est pourquoi il réagit dans l'urgence". Pour autant, il semble à cet observateur "très prématuré" et "peu opportun" d'envisager une rupture nette entre la Colombie et Israël.