Guyana : excédée par la confiscation de son portable, une adolescente met le feu à son dortoir et fait 19 morts

Treize jeunes filles et un garçon, celui de la responsable, sont morts sur place. Par ailleurs, cinq autres adolescentes ont succombé à leurs blessures à hôpital du district de Mahdia, une ville minière enclavée où s'est déroulée la tragédie. D'ores et déjà, six autopsies ont été réalisées à la "morgue de l'hôpital et les causes des décès sont l'inhalation de fumées et des brûlures", détaillent les forces de l'ordre. Les 13 autres corps méconnaissables "ont été transportés à Georgetown" pour des "tests ADN" en vue de leur identification, est-il encore mentionné.