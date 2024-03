Haïti en plein chaos : le gang de "Barbecue" est-il "cannibale" ?

Haïti est en proie à la recrudescence de la violence des gangs depuis plusieurs jours. Une crise sécuritaire et politique qui a permis l'émergence d'un gang accusé d'être "cannibale". Une rumeur qui ne s'appuie aujourd'hui sur aucune preuve.

La rumeur ajoute du morbide à l'horreur. Alors qu'Haïti est en proie à la violence sur fond de crise de gouvernance, plusieurs internautes assurent qu'un "gang de cannibales" sévit sur l'île. "Le gang mange les gens qu'il a tués", assure par exemple un internaute ce dimanche 10 mars, faisant référence au groupe armé mené par Jimmy Chérizier, cet ancien policier surnommé "Barbecue". Mais sur quoi repose réellement cette affirmation, notamment partagée par Elon Musk, patron du réseau social X ?

De fausses vidéos servent un narratif raciste

D'après nos recherches, cette rumeur s'appuie sur deux vidéos. La première montre un jeune homme dans la rue. Face caméra, il est en train de mâcher un bout de viande, récupéré sur ce qui semble être une jambe humaine. Une séquence devenue virale, récoltant des millions de vues, avant d'être supprimée sur les différentes plateformes. "Nous avons la preuve sous nos yeux", écrit ainsi un internaute. Sauf que cette vidéo n'est pas liée aux récentes scènes de chaos en Haïti.

Une recherche d'image inversée nous permet en effet d'en retrouver la trace dès le 3 novembre 2021. Apparue sur YouTube et sur le forum en ligne Reddit, elle est accompagnée d'un message qui n'apporte aucune précision sur le contexte dans lequel a été filmé la scène d'anthropophagie. Sur les réseaux sociaux, un journaliste présent en Haïti en 2021 assure qu'il s'agit d'une séquence prise dans la vallée de l'Artibonite, la plus importante zone rizicole du pays, au cours d'un conflit entre deux gangs locaux. Un acte commis par l'un des membres "pour terroriser ses rivaux", explique-t-il. Nous ne sommes cependant pas arrivés à confirmer cette version.

La deuxième vidéo nous plonge quant à elle dans une scène digne d'un film d'horreur. Et pour cause, elle est entièrement fictive. Sur les images, plusieurs corps humains sont alignés au-dessus d'un brasier. La séquence est utilisée par des militants de la fachosphère pour ironiser sur les "coutumes" de la population de cette île. Sauf que selon nos recherches, la séquence a été filmée en octobre 2018. Une date qui n'a rien d'anodin puisqu'il s'agit d'une mise en scène pour la fête d'Halloween organisée dans un parc à thème de la province de Guangdong, en Chine.

Cette vidéo ne montre pas un cas de cannibalisme en Haïti, mais une mise en scène pour Halloween organisée dans un parc à thème en Chine - Capture d'écran

Enfin, la troisième source citée par les internautes est le récit d'un "témoin anonyme" dans la presse conservatrice américaine. Alors que cette source faisait état "d'actes de cannibalisme dans les rues", cette même personne a ajouté plus tard que "les cas de cannibalisme ne sont pas répandus". Dans un entretien publié par Le Monde, le chercheur Romain Le Cour Grandmaison évoquait lui aussi l'existence de cas isolés "de mutilations, de tortures, d'anthropophagie", sans pour autant décrire un phénomène largement répandu.

En résumé, à travers l'ensemble des contenus journalistiques que nous avons pu consulter, seules deux sources font état de rares cas d'anthropophagie, sans en préciser ni les détails, ni le contexte. Aucun ne fait par contre état d'un "gang de cannibales" qui sévirait dans ce pays pauvre des Caraïbes. À ce jour, aucune preuve ne corrobore ce récit macabre et les vidéos diffusées par les internautes afin d'alimenter un discours xénophobe et raciste sont fausses. Le gang qui a mis la main sur une partie de l'île et son chef, Barbecue, est toutefois bien accusé d'avoir "emmené des victimes, y compris des enfants, hors de leurs maisons pour les brûler, les démembrer et les donner en pâture aux animaux".

