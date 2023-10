"Halte aux pyromanes" : l'émotion et la mise en garde de Ruth Elkrief après l'attaque du Hamas en Israël

"C'est avec beaucoup de gravité que je vais m'exprimer ce soir." Sur le plateau de LCI, Ruth Elkrieth a fait part de son émotion après l'attaque du Hamas en Israël débutée ce samedi.

"J'avais 13 ans quand la guerre de Kippour a éclaté. Je ne vivais pas en France et tous les jours j'avais peur en allant au lycée. Quelques semaines plus tard, en plein milieu de l'année scolaire je suis arrivée en France, où je me suis sentie en sécurité", a-t-elle commencé. Elle a ensuite dit penser désormais "à beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont allés dans des synagogues, ou qui veulent y aller dans les semaines qui viennent et qui vont avoir peur".