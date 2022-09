Harry & William : "Réunis dans la peine", le début d'un réchauffement des relations entre les "Fantastic Four" ?

De son côté, le tabloïd The Sun titre "All 4 One", soit "Tous pour Un" avec un jeu de mot pour appuyer la présence de quatre personnes, et non deux seulement, les deux frères et leurs épouses.

Les fins observateurs des choses de la royauté s'interrogent depuis ce samedi : est-ce une action spontanée ou une communication bien calculée ? Selon des spécialistes des Royals, cette sortie inédite devant Windsor aurait été faite à la demande de William afin d'afficher leur cohésion face au décès de leur grand-mère. Une unité familiale qui serait aussi nécessaire pour les Britanniques, alors que beaucoup s'interrogent sur le règne à venir du roi Charles III.