Royaume-Uni : des millions de personnes sautent des repas à cause de l'inflation

Une proportion similaire de la population dit trouver difficile de manger sainement comparé à avant la crise, et opte pour des plats déjà cuisinés pour réduire l'utilisation du gaz ou de l'électricité. De même, 80% des personnes interrogées disent éprouver des difficultés financières. Conséquence directe, elles se privent dorénavant de toutes gourmandises pour n'acheter que l'essentiel.

Mercredi, l'association britannique de défense des consommateurs avait déjà averti que des millions de ménages britanniques risquaient aussi de se retrouver dans la pauvreté énergétique et donc ne de ne pouvoir se chauffer adéquatement cet hiver.

Le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, a annulé une grande partie des mesures budgétaires annoncées fin septembre par son prédécesseur Kwasi Kwarteng. Ces dernières mêlaient soutien massif aux dépenses énergétiques pour les ménages et les entreprises à des baisses d'impôts tous azimuts. Financées par la dette en pleine poussée d'inflation et peu chiffrées, elles avaient déclenché une tempête sur les marchés. Le soutien énergétique aux ménages a ainsi été réduit à six mois, contre deux ans auparavant, dans un contexte de forte flambée des prix du gaz.