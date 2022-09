Prix de l'énergie : la colère monte en Europe, vers un hiver de manifestations ?

Se dirige-t-on vers un hiver de manifestations en Europe ? Alors que les prix de l'énergie explosent, conséquence notamment du tarissement de l'approvisionnement en gaz russe, cela pourrait en prendre le chemin. La fronde commence à se faire voir et entendre un peu partout sur le Vieux Continent. À Paris, une manifestation a eu lieu, samedi 3 septembre, contre les conséquences de la crise économique et énergétique, à l'appel de Florian Philippot et de son mouvement Les Patriotes.

Mais ce n'est pas qu'en France que la colère monte. Au Royaume-Uni, la crise couve depuis plusieurs semaines. Des dizaines de milliers de Britanniques, asphyxiés par les factures d'énergie, ont choisi la désobéissance civile. Un mouvement, nommé "Don't Pay UK" ("Ne paie pas UK") et qui rassemble plus de 180.000 signataires, appelle les citoyens à arrêter de payer leurs factures à partir du 1er octobre, date à laquelle les prix moyens vont flamber de 80% par rapport à avril, soit un quasi triplement en un an. L'objectif de ce mouvement, mené par des activistes anonymes, est d'atteindre un million de personnes.