Haut-Karabakh : Poutine dénonce les propos "incorrects" et "inacceptables" d'Emmanuel Macron

Vladimir Poutine a jugé, ce vendredi, que son homologue français ne comprenait pas le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, après qu'Emmanuel Macron a accusé Moscou de chercher à déstabiliser le Caucase. "Je pense qu'il y a une absence de compréhension du déroulement du conflit dans ces déclarations, et visiblement, d'informations de la France sur la position des parties", a affirmé le dirigeant russe, lors d'un sommet de pays d'ex-URSS au Kazakhstan.

Le maître du Kremlin a ajouté que les propos d'Emmanuel Macron étaient "incorrects" et "inacceptables", assurant qu'il reparlerait du sujet avec lui, "si l'occasion se présente". Lors d'une interview sur France 2 mercredi 12 octobre, le président français avait argué que "la Russie s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie". Le président qualifie l'attitude russe de "manœuvre de déstabilisation" dans le Caucase, afin de "créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser".