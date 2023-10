Haut-Karabakh : pourquoi André Manoukian évoque-t-il des "élites européennes corrompues par l'Azerbaïdjan" ?

La réponse européenne tarde après la victoire éclair de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et la désertion de ses habitants arméniens. Invité de France Inter, lundi 2 octobre, André Manoukian a expliqué savoir pourquoi. "Une résolution européenne va être un peu compliquée, d’autant plus qu’il y a la diplomatie du caviar depuis une vingtaine d’années maintenant. On sait très bien qu’il y a des élites européennes qui sont corrompues par l’Azerbaïdjan", a lancé le compositeur d’origine arménienne en citant même "un documentaire" et "une mission faite par une organisation humanitaire" sur le sujet. Et d’évoquer le cas de "personnalités françaises […] qui sont achetées par l’Azerbaïdjan" pour redorer son image.