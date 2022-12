Haut-Karabakh : gauche et droite appellent Macron à "garantir la sécurité" des Arméniens

Par ailleurs, les élus exigent "d'apporter une présence humanitaire en Artsakh (nom arménien du Haut-Karabakh, ndlr) et une aide économique d'urgence en Arménie", de "rencontrer les représentants de l'Artsakh" et de "définir" avec l'Union européenne et les États-Unis des "sanctions économiques et politiques contre l'Azerbaïdjan". Il est également nécessaire, selon eux, de "saisir la Cour pénale internationale en vue de l'envoi d'une force d'interposition par le conseil de sécurité de l'ONU".

Pour rappel, Emmanuel Macron avait appelé, le 23 décembre dernier, Ilham Aliev, chef de l'État azerbaïdjanais, à permettre la "libre circulation" entre Stepanakert, capitale de la République du Haut-Karabakh - que Sénat et Assemblée nationale avaient appelé à reconnaître dans un texte voté en 2020 - et Erevan. Jusqu'ici, sans succès. De son côté, l'ONU a appelé mardi "les parties à résoudre les problèmes en suspens par le dialogue, à permettre de toute urgence une circulation libre et sûre, à protéger les droits de l'homme et à éviter tout impact humanitaire négatif sur les civils".