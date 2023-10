Haut-Karabakh : l'Europe rappelle son soutien "indéfectible" à "l'inviolabilité des frontières" de l'Arménie

"Un soutien indéfectible." En marge du sommet des dirigeants européens en Espagne, ce jeudi 5 octobre, plusieurs responsables de l'Union européenne ont évoqué la situation de l'Arménie. Alors qu'Erevan cherche du soutien, craignant une montée des tensions avec son voisin azerbaïdjanais après l'offensive éclair de Bakou sur l'enclave du Haut-Karabakh, les dirigeants européens ont réaffirmé qu'ils se tenaient aux côtés de l'Arménie.

Dans une déclaration commune, le président du Conseil européen, Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont souligné leur "soutien indéfectible à l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières de l'Arménie". Alors que les trois représentants ont rencontré le Premier ministre arménien dans la journée, ils ont également "exprimé leur soutien à l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et l'Arménie, sur tous les volets et sur la base des besoins de la République d'Arménie".