Haut-Karabakh : la France donne "son accord" pour livrer du matériel militaire à l'Arménie

Cette annonce intervient alors que la Première ministre Elisabeth Borne a appelé, un peu plus tôt à l'Assemblée nationale, à "bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique". La semaine dernière, les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ont capitulé, face une offensive éclair de l'Azerbaïdjan qui a fait près de 600 morts. Depuis, plus de 100.000 Arméniens de cette région montagneuse sous souveraineté azerbaïdjanaise ont fui et ont trouvé refuge en Arménie.

Une situation d'une "extrême gravité", selon Élisabeth Borne qui a dénoncé "une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements". "Je le dis devant vous : nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan", a-t-elle lancé à l'Assemblée nationale. De son côté, Catherine Colonna a justifié l'aide française par le fait que l'Azerbaïdjan, fort de ses revenus pétroliers et du soutien turc, n'a "eu de cesse de s'armer pour entreprendre des actions".