Haut-Karabakh : la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rendra en Arménie mardi

Un geste symbolique. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé dimanche qu'elle se rendra mardi 3 octobre en Arménie. L'occasion de "réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale" du pays, après la capitulation la semaine passée des séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh, face une offensive éclair de l'Azerbaïdjan qui a fait près de 600 morts dans son sillage. Depuis, la majorité de la population arménienne locale de cette région montagneuse sous souveraineté azerbaïdjanaise ont fui et ont trouvé refuge en Arménie, soit plus de 100.000 personnes.

"Je me rendrai mardi en Arménie", a-t-elle indiqué dans un court message posté sur X (anciennement Twitter). La ministre "réitèrera à cette occasion l'engagement de la France aux côtés de l'Arménie" et "réaffirmera le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie et son extrême vigilance s'agissant du respect de celles-ci", a précisé le Quai d'Orsay dans une déclaration écrite.